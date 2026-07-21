【7月21日 CGTN Japanese】中国地質調査局の発表によると、中国北西部の甘粛省敦煌市にある三日月形の湖である月牙泉の水位は10年以上にわたる系統的管理と生態補水を通じて10年連続で安定して回復し、約0.5ヘクタール以下だった水域面積は約2ヘクタールにまで広がりました。

最新の観測データによると、月牙泉の水位は10年間で累計2.5メートル上昇しました。政府は上流に生態補水施設を建設し、地表水の自然浸透を通じて地下水を補給し、地下水の補給が不足して水位が低下し続けていた状態を根本的に変えました。

また、科学研究者は精密化された三次元地下水流数値モデルを構築し、補水を精確に実現するための科学による支援を提供しました。

同時に、地元では厳しい用水管理と生態系回復措置が実施され、月牙泉の周辺地域で防風や砂固定、植生回復プロジェクトを展開し、さらに開墾禁止、井戸掘り禁止、移入禁止の「三禁」政策を実施しました。都市の地下水源の変更も推進しつづけ、地下水のくみ上げ量を有効に抑制しました。

現在も月牙泉地区の地下水位環境は改善されつつあり、生態系回復の成果は歴史上、最も良好な水準に達したということです。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

