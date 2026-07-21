【7月21日 CGTN Japanese】中国ではここ数日、多くの上場航空会社が上半期の業績予想を発表し、純利益はいずれも前年同期比で減少または赤字となりました。

国有三大航空会社の中国国際航空（エアチャイナ）、中国南方航空、中国東方航空の累計赤字額は73億7300万元～89億7300万元（約1770億円～2150億円）の間で、最大で計約100億元（約2400億円）に達しました。第1四半期の合算利益48億元（約1150億円）を基準とすると、三大航空会社の第2四半期の累計赤字は100億元を超えたことになります。

第1四半期、原油価格の下落と為替差益の恩恵により、上場航空会社は軒並み利益を上げ、いずれも前年同期比で増加しました。

半期決算での業績反転は、主に伝統的な閑散期の第2四半期の利益が急落したためで、原油価格の高騰が直接の引き金となりました。

今年開催された業績交流会で、中国南方航空の経営陣は、非効率路線の削減、高収益路線の増便、低燃費機材への更新、航路適正化などの燃費管理措置を通じて、航空燃料の変動がコストに与える影響を減らすと発表しました。この結果、広州とロンドン、マドリード、モスクワ、ブダペストなどを結ぶ欧州路線は増便され、中国東方航空、中国国際航空、吉祥航空なども欧州路線の運航能力を強化しています。

中国民用航空局が最近発表した2026年第2四半期の国際線運航許可状況によると、国内航空会社の国際線開拓の重点はすでに大きく転換しており、かつての欧米など伝統的な先進国への集中から、「一帯一路」沿線国家や欧州、アフリカなどの新興国へと変わっています。

航空燃料価格の今後の行方は、航空会社が下半期に赤字を転換できるかどうかを決定する核心的な変数になるとみられています。航空会社にとって、原油価格の高騰を背景に、いかにコストを抑え、より多くの収益源と顧客層を開拓するかが、下半期の業績改善の鍵となっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

