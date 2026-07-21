【7月21日 CGTN Japanese】中国南西部の四川省成都市温江区万春鎮高山村にある模範青年CSA（地域支援型農業）コミュニティーでこのほど、出来立てのニンニクコーヒーが提供され、観光客が次々と写真を撮る様子が見られました。

ニンニクコーヒーは「ブラックな飲料」に聞こえますが、2025年には9万杯以上が売れ、売上額は170万元（約4070万円）以上に達しました。1990年代生まれの農村最高経営責任者である戴超さんが、一杯のコーヒーで村のニンニク産業を活性化させました。「紅七星」というニンニク銘柄の買い取り価格は1キロ当たり6元（約144円）から16元（約384円）に値上がり、ニンニク農家に収入増をもたらしました。

戴さんは甘粛省の出身で、2022年に高山村を訪れた時、およそ187ヘクタールに及ぶニンニクの花茎畑が緑で覆われていました。当時、古い村民委員会（住民自治の基層組織）の事務所は長年空き家となっており、村民らはそこで民宿を立ち上げて農村観光を発展させようと考えていました。しかし戴さんは別のアイデアを持っていました。「周辺ホテルの稼働率は低く、従来の方法は行き詰まっている。活性化するには、農村起業の育成拠点として作り上げるべきだ」と提案しました。

高山村の特産品である「紅七星」ニンニクは、品質が良いものの付加価値は高くない状態でした。戴さんが率いるチームは四川農業大学と共同で「脱硫抽出」工法を開発し、ニンニク中の硫化物を除去しながらアリシンを保持することに成功しました。この技術を用いて作られたニンニクコーヒーは、飲んだ後口臭が残りません。技術的なボトルネックの突破を契機に、製品は急速に市場を広げました。産業チェーンが活性化され、ニンニク畑が農業体験の場となり、「紅七星」ニンニクの価値が倍増しました。2025年には高山村の集団収入は830万元（約1億9900万円）に達し、うち営業収入は200万元（約4790万円）以上となりました。

成都市農業農村局の関係者によると、成都市は「住みやすく働きやすい美しい農村建設の3カ年行動」を実施しており、すでに150の村が取り組み、農村集団経済の総収入は43億元（約1030億円）を上回ったとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

