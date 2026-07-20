【7月20日 CGTN Japanese】米軍は最近、イラン国内の複数地域に対して継続的に攻撃を行っています。イラン側は7月14日、米側の挑発行為がホルムズ海峡の再開の遅れにつながると警告し、米側のいかなる侵略行為もイランにこの戦略的水路の再開を強制することはできないと改めて強調しました。

中国の専門家は、米国が「ホルムズ海峡の通行料を貿易・投資協定で代替する」としていることは、米・イラン双方のホルムズ海峡の航行問題をめぐる対立が長期化する可能性を示していると分析しています。

これについて、中国西安市にある西北大学国際戦略研究センターの王晋主任は、「実際には、米国が現在のイランとの軍事的対峙・軍事衝突をある程度長期化させたい意図がうかがえる。米国が信頼できる安定した資金源を確保できない限り、現在の米政府の観点から見れば、イランとの軍事行動の継続は困難になるだろう」と分析しています。

王主任は、「米国とイランはホルムズ海峡をめぐる対立について、今後も新たな、途切れることのない駆け引きを続ける可能性が高い。なぜなら、両国はホルムズ海峡の管轄・管理権をめぐって根本的な対立を抱えているからだ。米国はイランが海峡の管理で主導権を握ることに反対している。一方イランも、米国がホルムズ海峡の具体的な管理に干渉することを強く拒んでいる」と指摘しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

