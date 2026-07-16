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【7月16日 AFP】退任を目前に控えるキア・スターマー英首相は15日、反移民を掲げる強硬右派政党「リフォームUK」のナイジェル・ファラージ党首と、ごみ箱をかぶったジョーク候補「ビンフェース（ごみ箱顔）伯爵」が対決することになった下院補選について、有権者に対し「票をごみ箱に入れる」よう呼び掛けた。

ファラージ氏は今月、自身が受けた利益供与を下院に申告していなかった疑惑をめぐり、有権者の信を問うとして下院議員を辞職し、同じ選挙区の補選に立候補すると表明した。

8月13日に投開票されるこのイングランド東部クラクトンの下院補選で、ファラージ氏の対立候補の中で最も注目を集めているのがビンフェース氏だ。同氏はスタンドアップコメディアンのオルター・エゴ（別人格）で、「銀河系間の宇宙戦士」を自称し、頭に巨大なごみ箱をかぶり、鎧（よろい）とグレーのマントを身にまとったキャラクターだ。

リフォームUK以外の主要政党はこの下院補選を「売名行為」だと非難し、いずれも候補者を擁立していない。

首相として最後の議会での質疑応答に臨んだスターマー氏は、ファラージ氏とビンフェース氏によるテレビ討論会を開催すべきか問われると、「私から皆さんへのアドバイスは、票をごみ箱に入れることだ」と答えた。

中道左派・自由民主党のエド・デービー党首も、ファラージ氏へのあてつけを交えて同調。「ふざけた連中の荒唐無稽な政策は支持できない。だからこそ、私はビンフェース伯爵を支持する」と述べた。

20日にスターマー氏の後任として前マンチェスター市長のアンディ・バーナム氏が首相に就任する見通し。(c)AFP