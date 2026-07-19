【7月19日 CGTN Japanese】中国科学院化学研究所の李永舫院士（アカデミー会員）と孟磊研究員が率いる研究チームは長年の研究を通じて、ペロブスカイト有機多層積層型太陽光発電技術研究分野において新たな進展を遂げました。研究では定常状態の光電変換効率が28.04%に達したことが認証され、同種のデバイスにおける光電変換効率の世界記録を更新しました。この研究成果は7月13日に国際学術誌「ネイチャー」に掲載されました。

研究チームが開発したペロブスカイト有機多層積層型太陽光発電技術は二種類の太陽光発電材料を積層したもので、太陽光を層別に吸収することで、より効率的に利用でき、理論上では光電変換の効率が高くなります。また、この新型太陽光発電技術は薄く軽量で柔軟性に富む特徴を持ち、将来的には建築一体型太陽光発電（BIPV）、ポータブル電源、ウェアラブルデバイス、ドローン、宇宙空間でのエネルギー供給など軽量化が要求される応用シーンでの活用が期待されています。

研究チームは研究過程で、従来のペロブスカイト有機多層積層型太陽光発電技術における性能劣化や安定性不足といった欠点に対処し、新型添加剤分子TDBを導入することで、製造段階から光照射運転段階までの全工程にわたる制御を実現しました。

第三者機関による認証を経て、当該技術に基づいて作製されたペロブスカイト有機多層積層型太陽光発電デバイスは、定常状態での光電変換効率が28.04%に達し、世界記録を更新しました。またデバイスの安定性も優れており、625時間の連続照射後でも初期光電変換効率の90%を維持できたとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

