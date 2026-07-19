【7月19日 CGTN Japanese】中国初のソフトウェア定義と3D近接メモリー演算技術を採用したAIチップが7月13日、上海で正式に公開されました。このチップは14ナノメートルプロセス技術に基づき、毎秒520兆回の浮動小数点演算処理能力を実現し、最大特徴は基礎アーキテクチャーの革新を通じて先進プロセス技術に依存しないハイエンド演算能力の発展経路を開発したことです。

一方ではソフトウェア定義チップ技術を通じて、ハードウェアリソースを異なるタスクに応じて動的に配置することができ、演算能力の利用率を大幅に向上させています。他方では3次元垂直積層技術を導入し、演算ユニットとメモリーユニットを緊密に統合することで、メモリーアクセス帯域幅は毎秒6.4TBに達し、アーキテクチャー分野で長期にわたりチップ設計の課題となっていた「メモリーウォール（メモリー性能の壁）」というボトルネックを緩和しました。

機能向上を製造過程の微細化だけに依存しなくなったことで、技術路線のサプライチェーンはより安定し、制御可能となりました。同時に、このチップに対応するフルスタックのソフトウェアツールチェーンも発表されました。これは主流のディープラーニングのフレームワークと互換性があり、大規模モデルの学習と推理に対し、拡張性に優れ実装可能な計算能力のサポートを提供することができます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

