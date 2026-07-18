【7月18日 CGTN Japanese】興業データプラットフォームのデータによると、中国の2026年夏休み期間中の映画の興行収入総額（前売りを含む）が30億元（約716億円）を突破しました。

夏休み期間中には歴史、コメディ、アクション、アニメ、SFなど多様なジャンルの国内外作品100本以上が順次公開されます。今年は特に、コメディ映画のラインナップが注目を集めています。中でも、『功夫女足（仮訳：カンフー女子サッカー）』は、中国女子サッカーチームがカンフーを駆使してピッチ上で奮闘する物語を描くスポーツコメディです。『特立独行（仮訳：個性派ヒーロー）』はSFの要素を取り入れた、地方を題材にしたリアリズムコメディで、スーパーヒーローが故郷に戻り成長する姿を描きます。また『魔方小姐（仮訳：ルービック・レディー）』は、老人ホームで暮らす高齢者がルービックキューブを支えに老いと運命にあらがう姿を描いた作品です。

さらに、『給阿嬷的情書（仮訳：おばあちゃんへのラブレター）』は公開後、口コミと興行収入が好調に推移し、現在の累計興行収入は20億元（約477億円）に迫り、2026年興行収入ランキングで暫定2位となっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

