【7月17日 CGTN Japanese】今年に入り、中国の新材料産業は主要分野で次々と独自の画期的な成果を上げており、ハイエンド製造業や人工知能（AI）といった重要セクターの発展を支えています。

写真に写っているこの薄い材料は、中国が新たに開発した新型のスマート材料です。通電するだけで、約5キログラムのダンベルをしっかり吸着でき、その吸着力は従来の材料の400倍以上に向上しています。

それだけでなく、先端半導体、次世代エネルギー貯蔵、フレキシブル光電子デバイスなど、多岐にわたる分野で研究開発のブレイクスルーが相次いでいます。山東省済南市では次世代の電子グレード樹脂材料が量産化され、AIサーバーの伝送効率を大幅に向上させるとともに、消費電力を40％削減しました。また、江蘇省連雲港市では先日、世界最高水準の高性能炭素繊維生産ライン3本が一斉に稼働し、洋上風力発電設備、新エネルギー車、AIロボットなどの製品性能の全面的なアップグレードをけん引しています。

今年に入り、中国は新材料の重大プロジェクトや産業基盤再構築プロジェクトを継続的に推進しています。これまでに、総額550億元（約1兆1000億円）を超える新材料製品の市場投入を後押しし、世界最大規模かつ最も包括的な製品ラインナップを誇る材料産業システムを構築しました。新材料産業の生産額は約10兆元（約210兆円）に達し、100種類以上の材料の生産量が世界トップレベルを維持しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

