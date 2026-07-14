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【7月14日 AFP】仏パリ南部郊外の森林で発生した2件の火災を巡り、13日も懸命の消火活動が続いた。これまでに1300ヘクタール以上が焼失。警察は放火の疑いで2人を逮捕した。

火災は12日、パリ南東60キロに位置する、広大なフォンテーヌブローの森で発生した。フォンテーヌブローの森は、かつて王室の狩猟場であり、現在は閑静な村々が点在している。

熱波に見舞われる中、仏北部では珍しい山火事が急速に広がり、週末の交通が混乱した。

13日は終日、空と地上から懸命の消火活動が続けられた。

ロラン・ヌニェス内相は、13日の午後までに、火はほぼ1200ヘクタールに広がったと述べた。

ヌニェス氏によると、13日の午後に二つ目の火災が発生し、約100ヘクタールを焼き尽くし、フォンテーヌブロー周辺の約1000人が避難した。

ヌニェス氏は夜のテレビニュース番組で、フランス全土で59人が逮捕され、フォンテーヌブローの火災に関連して2人が「故意または偶発的な放火」で逮捕されたと述べた。火災が意図的なものかどうかを当局が調査しているという。

「1000メートルの範囲内に約10の発火点があり、故意の発火の可能性を示唆している」とヌニェス氏は説明した。(c)AFP/Deborah Claude with Kevin Trublet in Paris