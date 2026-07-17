【7月17日 CGTN Japanese】香港の金中央清算・決済システムが7月7日、正式に試験運用を開始し、初回となる金の預け入れと取引決済を完了しました。



長年、アジアは世界で最も積極的な金購入地域であるにもかかわらず、国際金価格の決定権は英国・ロンドンと米国・ニューヨークに集中していました。



中国は2013年に世界最大の金消費国となり、2017年には一部の新興国の中央銀行が金の購入を開始しました。2025年には、アジアは世界の年間金需要（中央銀行による購入を除く）の60%以上を占めるようになり、中国とインドだけで世界の消費量の半分以上を占めるに至っています。



オンライン消費者金融の招聯金融のチーフエコノミストで上海金融・発展研究所執行主任の董希淼氏によると、香港がアジアの金取引ハブとなる上で有利な立場にあるのには、三つの理由があります。第一に、アジアの主要なタイムゾーンに位置しているため、ニューヨーク市場の取引終了からロンドン市場の取引開始までの空白時間帯を埋めることができることです。第二に、香港は百年あまりにわたる金取引の歴史、産業チェーン全体を構成する市場参加者、そして世界水準の金融インフラを備えていることです。第三に、中国本土の膨大な金現物の需給と国際資本をシームレスに結びつけることができる唯一のオフショア市場であることです。



これまで、香港の金取引には統一された中央清算メカニズムが欠けていました。今回、中央清算インフラの空白が埋まったことで、ネット決済による資金効率の向上、対当事者リスクの低減が可能となり、アジア時間帯の参考価格として新たな「HAU（香港金）」価格コードも導入されました。これにより、香港は従来の貿易の中心地から、取引・清算・価格決定・受け渡しを一体化した「国際金取引センター」への転換が進むとみられています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

