【7月17日 CGTN Japanese】中国ではこれまで、ハイエンドな新エネルギー車が専用していた高度な自動運転技術が、10万元（約240万円）前後の手頃な価格帯の車種に搭載される動きが加速しています。



吉林省長春市で開催中の第23回長春国際モーターショーでは、蔚来（NIO）、極狐（ARCFOX）、零跑（Leapmotor）、深藍（Deepal）、比亜迪（BYD）など多くの中国ブランドが、自動運転を展示のセールスポイントとしており、従来ハイエンド車に限定されていた自動運転支援システムNOA（ナビゲーション・オン・オートパイロット）やLiDAR（レーザーによる測距技術）などがエントリーモデルにも搭載されるようになりました。中国国内の新エネ車業界の競争は、単なる価格競争から自動運転技術普及の競争へと転じつつあります。



来場した業界関係者は、「国産LiDARや車載自動運転チップの量産に伴い、ハードウェアのコストは下がり続けている。また、高精度な地図不要のNOA技術が成熟したことで、高精度な地図に対する車の依存が大幅に低下し、ハイレベルな自動運転技術が一般消費者向け車種にも普及するようになった」と述べています。



一方、自動運転に対する信頼感の醸成はまだ時間が必要とみられています。来場した市民らは、「普段は自動運転機能の使用は高速道路のみで、市内の複雑な一般道路は自分で運転したほうが安心だ」と話しています。



中国自動車流通協会乗用車市場情報聯席分会の崔東樹秘書長は、「世界の新エネ車市場には『ハイエンドモデルの供給過剰、普及価格帯モデルの供給不足』という構造的なギャップがある。より高いコストパフォーマンスとより実用的な製品でユーザーを獲得できる企業が、グローバル競争で主導権を握るだろう」との見方を示しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

