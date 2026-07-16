【7月16日 CGTN Japanese】中国の長征10号乙運搬ロケットが7月10日、海南商業宇宙発射場で打ち上げられ、衛星を予定の軌道に順調に送り込みました。この打ち上げでは、第1段ロケットが第2段ロケットの分離から約6分後に帰還して、洋上プラットフォームを利用したネットによる捕獲方式で回収しました。このことは、中国がロケットの打ち上げ技術の分野で、ロケットの繰り返し使用について歴史的な飛躍を遂げたことを意味します。

長征10号乙は直径5メートルの2段式の運搬用の大型液体燃料ロケットで、離陸重量は約760トンです。全長は63.6メートルで、第1段には技術が比較的成熟した液体酸素とケロシンを用いるエンジンを採用し、第2段には新たに研究開発した液体酸素とメタンのエンジンを採用し、近地軌道への打ち上げ能力は16トンです。

長征10号乙は、低軌道の衛星インターネットコンステレーション（衛星群）の構築、大型商業衛星打ち上げなどの各種任務の需要に適応でき、繰り返し使用することで打ち上げ費用を大幅に削減でき、強大な輸送力と高い価格性能比という、重要な強みを備えているとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

