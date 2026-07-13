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【7月13日 AFP】スペイン南部で発生した森林火災は鎮静化に向かっており、避難していた数百人の住民が帰宅できるようになった。当局が12日に発表した。

アンダルシア自治州当局はこの日、火災で負傷し病院に搬送されていた93歳の英国人女性が死亡したと発表。これで全体の死者数は13人となった。

当局によると、急速に拡大した火災で死亡した被害者は、車両内に閉じ込められたか、徒歩で逃げようとした人々だった。その大半が外国人だったという。

火災は同自治州アルメリア県の深い峡谷や住宅が点在する地域で9日に発生し、これまでに約7000ヘクタールを焼き尽くした。その中で消防隊は、天候の回復に助けられて消火活動を進めた。

自治州政府のフアン・マヌエル・モレノ首相は記者団に対し、「火災は外周の内側に抑え込まれて制御下に入り、炎がさらに拡大する危険はなくなった」と述べた。

同首相は今回の事態について、「異例のスピードで燃え広がった恐ろしい森林火災の、終わりの始まりだ」と評した。

モレノ首相によると、アルメリア県の火災地域から避難していた約600人が11日遅くに帰宅し、残りの避難者1000人も今後、順次帰宅できるようになるという。(c)AFP