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【7月13日 AFP】英イングランドとウェールズでは5月と6月に発生した熱波の影響で、少なくとも2700人が死亡したとする研究結果が13日、発表された。

英インペリアル・カレッジ・ロンドン、英気象庁、ロンドン大学衛生熱帯医学大学院の専門家らは、気象データや気候モデル、熱波発生時の超過死亡に関する研究を用いて、今回の推計値を算出した。

英国および欧州の大半の地域は、5月と6月に前例のない熱波に2回見舞われ、イングランドではそれぞれ35.1度と37.7度の月間最高気温を記録した。

英国気象庁の気候属性チームのサイエンスマネージャーであるマーク・マッカーシー氏は、これらの熱波について「英国、そして西欧のあらゆる地域にとって極めて深刻な影響を与えた。また発生時期の早さも極めて異例だった」と述べた

英国保健安全保障庁（UKHSA）は、近年の熱波による死亡記録に基づいた、熱中症などによる死亡者数の公式推計値を数週間以内に発表する予定だ。

13日に発表された研究のモデルは、「極端な暑さに伴うリスクの規模と、気候変動が私たちの健康にもたらす脅威が増大していることを理解する上で助けになる」と、UKHSAの気候・健康安全保障センター長であるレア・ベラン＝フォード氏は指摘する。

同研究の推計によると、イングランドとウェールズでは、5月21～29日の高温の影響で約550人が死亡し、6月18～28日では2200人近くが死亡した。

研究者らは、熱波がより激しく、頻繁に起こるようになっているのは、気候変動が原因だと強調。地球温暖化がないケースを想定して比較すると、日中の最高気温は3～4度高くなっていると推測された。(c)AFP