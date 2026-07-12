【7月12日 AFP】英警察は11日、保守党の元閣僚アン・ウィデコム氏（78）の殺害事件で、新たに容疑者を逮捕したと発表した。この事件に関連して、数時間前には先に拘束していた男性が釈放されている。

英国の反移民を掲げる強硬右派政党「リフォームUK」の顧問を務めるウィデコム氏は9日、英イングランド南西部にある自宅で、遺体で見つかった。

警察は11日午後、サウスヨークシャー州で28歳の男を殺人容疑で逮捕したと発表。「容疑者は白人の英国籍の男」だとしている。

一方で当局はこれに先立ち、10日に逮捕していた26歳の男性を釈放し、捜査対象からは外れたと述べていた。

警察のマット・ロングマン本部長補は10日、記者団に対し、「政治的動機による犯罪であることを示す情報はない」として、テロ関連事件としては扱っていないと述べた。

ウィデコム氏は1987年から2010年まで保守党所属で下院議員を務め、強固なキリスト教信仰と率直な物言いで知られた。

刑務所担当の閣外相を務めていた1995年には、妊娠中の受刑者の脱走を防ぐために鎖でつなぐ政策を擁護し、論争に巻き込まれた。

2019年にはナイジェル・ファラージ氏率いるブレグジット党に参加した。(c)AFP