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【7月12日 AFP】サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会は11日、米フロリダ州マイアミで準々決勝が行われ、イングランドは延長戦の末2-1でノルウェーから逆転勝ちを収め、4強入りを果たした。ジュード・ベリンガムが2ゴールを挙げ、再びチームの英雄となった。

初の8強入りを果たしたノルウェーは、36分にアンドレアス・シェルデルップが左サイドからイングランドのGKジョーダン・ピックフォードの頭上を抜くシュートを決め、衝撃の先制点を奪った。

それでもイングランドは、決勝トーナメント2回戦のメキシコ戦でも2ゴールを挙げていたベリンガムがハーフタイム直前にゴールを決め、同点に追いついた。

後半に入りノルウェーは2点目を奪ったかに思われたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）判定によりアーリング・ブラウト・ハーランドのファウルがあったとされ、物議を醸す形で得点が取り消された。

しゃく熱のマイアミの暑さで両チームが肉体的な限界に達する中、試合はそのまま延長戦に入ると、その開始3分にベリンガムがシュートのこぼれ球を押し込み逆転に成功した。

イングランドは15日の準決勝で、アルゼンチンとスイスの勝者と対戦する。(c)AFP