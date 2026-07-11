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【7月11日 AFP】ポーランドのユダヤ人コミュニティー、政治指導者、そして一般市民らは10日、第2次世界大戦中の1941年にイエドバブネ村で起きたポーランド人によるユダヤ人虐殺（イエドバブネ事件）の犠牲者を追悼した。すぐ近くでは極右活動家らによる抗議デモが行われた。

イエドバブネ事件では、ポーランド人農民が女性と子どもを含むユダヤ人約300人を納屋に閉じ込め、生きたまま焼き殺した。

追悼式典会場の目と鼻の先では、極右政党が主催した抗議デモとカトリックのミサに約1000人が参加した。極右勢力は事件に対するポーランド人住民の責任を認めることを拒否している。

2003年の公式調査で、イエドバブネ事件はナチス・ドイツ占領軍ではなく、イエドバブネ村のポーランド人住民によって実行されたことが確認された。

これはポーランドで長年支持されてきた歴史認識と相反するもので、超国家主義者（ウルトラナショナリスト）らは今も調査結果に異議を唱え続けている。

彼らは、ユダヤ人コミュニティーからの要請を受け、宗教上の理由から2001年に中断された被害者の遺体を掘り起こしての調査を再開すべきだと主張している。

ポーランド国旗を手にしたエルジビエタ・リバルスカさんはAFPに対し、「真実が分からない限り、分断は続くだろう」「もし誰かが真実を恐れていないのであれば、遺体掘り起しはとっくに実施されていたはずだ」と語った。

極右の抗議デモの主催者には、グジェゴシュ・ブラウン氏が党首を務める極右政党「ポーランド王冠同盟」が含まれている。

ブラウン氏はかつて、ポーランド議会で行われていた行事の最中、儀式用の燭台に消火器を噴射してユダヤ教の儀式を妨害し、物議を醸した。

イエドバブネ村では、納屋に閉じ込めて焼き殺す以外の方法でさらに約40人のユダヤ人がポーランド人住民によって殺害された。

第2次世界大戦中のナチス・ドイツ占領下のポーランドでは、イエドバブネ事件以外にも複数のユダヤ人虐殺事件が起きた。

ナチス・ドイツによるホロコースト（ユダヤ人大量虐殺）の中心地であるポーランドでは、特に農村部において、ユダヤ人数千人が隣人であるポーランド人によって殺害された。

一方で、自身と家族の命を危険にさらしてユダヤ人を救ったポーランド人も大勢いる。

イスラエルのホロコースト記念館「ヤド・バシェム」は、第2次世界大戦中にユダヤ人の救助に貢献したとして、国籍別では最多となるポーランド人7000人以上を「諸国民の中の正義の人」に認定している。(c)AFP