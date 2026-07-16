【7月16日 CGTN Japanese】2026年7月5日、上海レゴランドは開業1周年を迎えました。累計来園者数は200万人を突破し、世界で最も早く200万人に達したレゴランドとなりました。上海レゴランドでは、チケット収入と二次消費（園内消費）収入の割合はそれぞれ50%占めています。商品面では、レゴのミニフィギュアが累計23万個以上販売されました。

近年、テーマパークの経済的価値が中国の業界内で注目を集めています。分析によると、従来の観光地は収入源が単一で、基本的にチケット収入に依存していました。一方、IPの派生価値を持つテーマパークは、飲食、宿泊、小売商品などの二次消費から多くの収入を得ています。収入源の多様化は、観光地の利益向上と持続可能な発展に貢献します。

このビジネスモデルは地域経済の牽引にも役立っています。上海レゴランド・リゾートのゼネラルマネージャーである陳潔氏は、開園に伴い、周辺（上海市金山区）の商業施設、交通インフラ、客流も大きく向上したと述べています。周辺では7本の道路が整備され、1カ所のバスターミナルが建設され、12の交通路線が開通しました。また、昨年下半期の配車プラットフォームである滴滴での注文数は、上半期と比較して735%増加しました。

中国テーマパーク研究院の専門家は、上海レゴランドの人気は、IP経済の熱気を裏付けるだけでなく、親子向け市場の巨大な消費の可能性を示していると指摘しています。

かつて、テーマパーク業界の競争は「ハードウェア勝負」に限られ、アトラクションの刺激性を競う傾向にありました。現在、競争の核心は「感情勝負」へとシフトし、来園者に感情的な共感を呼ぶ没入型の体験を提供することに重点が置かれています。また、テーマパークは「社会-学校-家庭」が連携する教育の重要な場になりつつあると、園側は指摘しています。

上海レゴランドのNPS（顧客推奨度）と総合的な来園者満足度は、世界11カ所のレゴランドの中でトップに立っています。運営元であるマーリン・エンターテイメンツの最高戦略開発責任者、ジョン・ヤコブセン氏は、「上海レゴランドの初年度の運営実績は期待を上回るもので、来園者数や口コミなどはいずれも世界のレゴランドの中で上位に入っています。これは中国の文化観光消費市場の活力に対する私たちの自信をさらに深めるものです」と述べています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

