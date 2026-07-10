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【7月10日 AFP】ここ数十年で最大規模となる台風9号（アジア名：バービー）は10日から11日にかけ、台湾北東部と日本の先島諸島に近づくことが予想されている。フィリピンでは土砂崩れにより5人が死亡し、台湾では住民1000人以上が自宅から避難した。

フィリピンの警察当局によると、台風9号によって活発化した大雨が引き金となって南部ミンダナオ島では土砂崩れが発生し、少なくとも5人が亡くなり、さらに6人が行方不明となっている。

一方、台湾で特に大きな被害が出ると予想されている北部の港湾都市基隆では、住民たちが食料品を買い込み、窓にテープを貼り、商店の前に土のうを積み上げるなど、当局の警告に従って警戒を強めている。

今週初め、「スーパー台風」と呼ばれる勢力でグアムや北マリアナ諸島を襲った台風9号は、太平洋を移動するなかで「台風」へと勢力を弱めている。

台湾・中央気象署によると、10日の台風9号の最大風速は秒速45メートル、最大瞬間風速は秒速55メートルで、前日よりも衰えている。

同署の予報官はAFPに対し、「環境条件が整っていないため、台風は今後も弱まり続ける可能性が高い」と述べた。

「最も大きな影響が予想されるのは台北、新北、基隆、宜蘭で、最も激しい豪雨は台湾中部および北部の山岳地帯で予想されている」

台風9号の強風域の半径は380キロメートルで、台湾を襲う台風としては過去30年以上の間で最大規模となる。

先島諸島でもこの台風接近に伴い、一部の地域で学校が休校、店舗や事務所が休業しており、気象庁は高波や暴風、土砂崩れなどへの警戒を呼びかけている。

宮古島のホテルはAFPの取材に対し、「物が飛ばされないようにネットをかけた。今、徐々に風が強くなってきている」と話した。

また、沖縄本島の那覇市でマリンスポーツやバーベキューの事業を手掛ける会社は「今週末はもともと予約でいっぱいだったが、すべてキャンセルになってしまい、大痛手」と、台風の影響を受けたと話した。

今後、台風9号は今週すでに激しい嵐によって深刻な被害が出ている中国へと上陸する見通しとなっている。(c)AFP