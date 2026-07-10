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【7月10日 AFP】英領北アイルランドのモイガシェル村で、反イスラムのパフォーマンスとしてモスク（イスラム教礼拝所）のレプリカがボンファイア（巨大なかがり火）の薪の上に設置されたのを受け、警察は9日、公序良俗違反の疑いで男1人を逮捕した。

北アイルランドでは毎年、1690年のボイン川の戦いでプロテスタントがカトリックに勝利したことを記念する7月12日のオレンジメンズ・デーのパレードに先立ち、木製パレットで組まれたボンファイアに火がともされる。

だが、火を放つ前にアイルランドの国旗や人形、反カトリックや反移民のプラカードなどが薪の上に載せられることが多い。

警察の声明によると、「（公序良俗に関する法律）違反の疑いで56歳の男が逮捕された」という。

中心都市ベルファストから西に約65キロ離れたモイガシェル村の薪には、「国境を守れ」「イスラム過激派の脅威を終わらせろ」と書かれたプラカードも掲げられた。

モスクの模型には「イスラム・ファシズム」という文字が書かれ、テロリストを模した人形も配置されていた。

ボンファイアの主催者はSNSへの投稿で、このパフォーマンスについて「大量の不法移民や、不法入国した外国人犯罪者の強制送還の失敗」に対する「政治的抗議行動だ」と説明。

警察に対しモスクや人形を撤去するために村に立ち入るなと警告した。

警察はその後の声明で、このパフォーマンスを「ヘイト（憎悪）に起因する犯罪行為」として扱っており、「引き続き状況を評価している」と述べた。

英政府のヒラリー・ベン北アイルランド相は、このパフォーマンスを「吐き気を催させる卑劣な威嚇行為だ」と非難した。

ベン氏はSNSへの投稿で、「私たちは団結し、このような憎悪を完全に拒絶しなければならない」と訴えた。

国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは、このパフォーマンスを「卑劣」であり、「反ムスリムの憎悪をあおり、地元の家族を威嚇しようとするあからさまな試みだ」と批判した。

モイガシェル村のボンファイアは、昨年も薪の上にボートに乗った不法移民の人形と「ボートを止めろ」と書かれた横断幕が設置され、政治家たちから批判されていた。

北アイルランドではここ数週間、ベルファストでスーダン出身の難民の男が市民1人を刃物で何度も刺して重傷を負わせた凄惨な事件を受け、主に英国への帰属維持を望むプロテスタント系ユニオニストの地域で反移民暴動が発生するなど反移民感情が高まっている。(c)AFP