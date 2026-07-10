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【7月10日 AFP】中国南部の広西チワン族自治区で発生した洪水による死者数が39人に達し、依然として9人が行方不明のままとなっている。国営メディアが9日、伝えた。住民らは片付け作業に追われている。

今週、中国南部および中部では異常気象が猛威を振るっており、同自治区に豪雨と深刻な洪水をもたらしたほか、週末には台風が東部の省に接近している。

国営通信社の新華社によると、六藍ダムの決壊により26人が亡くなり、7人の行方が不明となっている。この日、警察による検問所を通過して六藍村へと向かう多数のトラックや救助車両をAFPの記者は目撃している。

地元の住民がAFPに語ったところによると、決壊したダムは六藍だけではなく、甘棠の町にある別の小さな貯水池も崩壊したという。

甘棠では、多くの住人が家から泥水をかき出し、家具などが通りに積み上げられていた。外の木製椅子に座っていた男性たちのグループは、洪水がどれほど高い位置まで達したかを振り返っていた。洪水で足を負傷した男性は、「水が2階まで達したのはこれが初めてです」と語った。

8日にAFPが六藍村を訪れた際、水は引いていたものの、通りや家々は厚い泥に覆われていた。住民らは変わり果てた自宅の片付けに追われており、ショベルカーを使って壊れた家財道具をすくい上げている姿もみられた。

貯水池からの水は今も川を激しく流れており、救助隊は大型ドローンを使って、対岸に取り残された人々に食料や物資を運んでいた。

中国中央テレビ（CCTV）が9日に伝えたところによると、貯水池の隣に位置する独田村の住民600人は避難しているものの他の地域から孤立した状態にあるという。

住民が片付けを始める中、中国東部には台風9号（アジア名：バービー）が接近しており、さらなる大雨が降る恐れがある

国営メディアの報道によると、スーパー台風から勢力を弱めた台風9号は、11日に台湾に上陸または付近を通過し、同日夜に福建省や浙江省の沿岸部に上陸する見通し。

CCTVは国立気象センターの情報として、台風9号は今後3日間にわたって中国北部および北東部に「激しい豪雨から猛烈な豪雨」をもたらす見込みであると付け加えた。(c)AFP