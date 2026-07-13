【7月13日 CGTN Japanese】2026世界人工知能大会および人工知能グローバルガバナンス・ハイレベル会議が7月7日に開いた記者会見において、中国工業情報化部の関係者は、「人工知能（AI）産業は持続的に成長しており、AIと製造業の融合は日増しに深化し、AIエコシステムは絶えず改善されている」と述べました。

2025年の中国のAIコア産業の売上高は1兆2000億元（約29兆円）を超えると試算されています。大規模言語モデルやインテリジェントエージェント、AIチップの高度化が加速するにつれ、今年の人型ロボットの年間生産量は10万台を超える見込みです。

中国はこれまでに、AI分野において約200件の重要な標準規格を開発してきました。中国企業はオープンソースのパラダイムを積極的に取り入れ、大規模言語モデルのダウンロード数は世界一となり、AtomGitなどのオープンソースコミュニティーは1100万人以上の登録ユーザーを集め、AIエコシステムは絶えず最適化されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

