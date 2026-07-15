【7月15日 東方新報】沙湾北村は広東省（Guangdong）広州市（Guangzhou）番禺区の沙湾古鎮の中心エリアに位置し、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア、Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area）で知られる「広東省十大伝統美食の里」の一つだ。記者がこのほど村を訪れると、路地のあちこちに飲食店が軒を連ねていた。立ち上る湯気の中で、観光客が味わっているのは料理だけでなく、古村に受け継がれてきた温かな人情でもある。

国連食糧農業機関（FAO）はこのほど、世界初となる「農村認定イニシアチブ」のモデル村リストを発表した。沙湾北村は、800年にわたる嶺南の食文化の継承、充実した無形文化遺産の伝承体系、農業・文化・観光の融合による発展成果、持続可能な農村振興の実践が評価され、「伝統食文化村落」に選ばれた。

沙湾北村は12項目の無形文化遺産に登録された食文化技術が息づく「生きた博物館」でもある。広東省級無形文化遺産の「滴珠牛奶」は、脂肪分が濃厚で、紙の上に落としても真珠のように丸く固まり崩れないことから名付けられた。広州市級無形文化遺産には、「年々豊かになる」という願いが込められた正月料理の「煎酿鲮魚」や、名物の「魚皮角」がある。また、北京の人民大会堂でも提供された「爬金山」、親孝行の物語「九仔侍父」に由来する「狗仔粥」なども伝わっており、「猪雑粥」とともに沙湾北村の豊かな食文化を形作っている。

「魚皮角は広東四大家魚の一つである土鯪魚を主な材料とし、すべて手作業で作っています」。飲食店「姐妹魚皮角」の店主、梁煥宜さんはそう語る。土鯪魚は身が締まっていてうま味が強く、職人の手仕事によって機械では再現できない食感と風味が生まれるという。

沙湾北村の党総支部書記を務める蘇静静（Su Jingjing）氏によると、同村は広州市の「粤菜師傅（広東料理職人）」養成拠点の分教室や40軒以上の特色ある飲食店を活用し、技術継承の仕組みを構築している。近年は300人以上の粤菜師傅を育成し、多くの著名な料理人を輩出した。

国家4A級観光地である沙湾古鎮を背景に、沙湾北村は中国政府の「百千万工程」を具体的な成果へと結び付けている。「産業振興」と「文化振興」を両立させるため、「伝統工芸体験コース」や「美食探訪コース」を整備し、沙湾古鎮内の110軒以上の名店や無形文化遺産体験施設を結び付けた。その結果、近年は年間平均300万人以上の観光客を集めている。

また、「美食の古鎮を巡り伝統の沙湾を味わう」「沙湾古鎮グルメマラソン」「春節（旧正月、Lunar New Year）の美食イベント」などの催しを定期的に開催し、無形文化遺産グルメセットやグルメ福袋も販売している。地元の飲食店経営者は「私たちが売っているのは一杯のお粥ではなく、一つのライフスタイルだ」と語る。

こうした食文化と観光を融合した産業は、村のにぎわいを生み出しただけでなく、住民の収入向上にもつながっている。沙湾北村は「粤菜師傅」プロジェクトを深化させることで観光業と農業の発展を促し、近年は毎年2300万元（約5億4857万円）を超える農産品・加工食品の販売を実現している。

同村は広東省初の「百千万工程」モデル村の一つであり、広州市の「古韻畳境」新農村モデルエリアの中核でもある。周辺の村々と連携しながら農業・文化・観光資源を統合し、「穂農奔富」行動を推進して地域一体となった発展を進めている。

蘇氏は「自分たちだけが豊かになるのではなく、周辺の村々も一緒に発展することが大切だ」と語る。同村は党建設を通じた連携や村同士の提携により、「粤菜師傅」の研修資源や人気店育成の経験を周辺地域へ広げている。また、飲食サプライチェーンとの連携を進め、より多くの農家が粤菜産業チェーンに参加できるようにし、付加価値の恩恵を共有している。さらに、周辺村落が観光客の波及効果を取り込み、農業体験やレジャー農業を発展させることで、観光客の行動範囲を広げている。

2025年には、「古韻畳境」新農村モデルエリア内の各村の集団収入は平均3722万元（約8億8874万円）に達し、村民株主1人当たりの配当金は6160元（約14万6923円）となった。「一つの村が複数の村を牽引し、一つの産業が多くの産業を活性化する」地域連携型の発展モデルが形成されている。

番禺区の沙湾北村から広州全域へと広がる中で、多くの古村は文化によって活性化し、美食によってにぎわい、融合発展によって成長している。伝統的な食文化や地域文化を現代産業と結び付けることで、人びとの暮らしの息吹を生産力へと変え、昔ながらの味を国際的な名刺へと育てている。農村は古い趣を残しながら新たな魅力を備え、美しさだけでなく経済的価値も生み出している。(c)東方新報/AFPBB News

