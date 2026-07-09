【7月9日 AFP】太平洋諸国における中国の最も緊密なパートナーの一つとなっているバヌアツが8日、中国の長距離ミサイル発射実験に対する非難の輪に加わった。

中国軍は6日、原子力潜水艦から太平洋に向けて模擬弾頭1発を搭載した戦略ミサイルを発射する実験を行った。監視機関によると、ミサイルはソロモン、ナウル、ツバルの間の海域に着弾したとみられる。

バヌアツのジョサム・ ナパット首相府は声明で、「中国を含むすべての国に対し、太平洋での弾道ミサイル発射実験を直ちに停止するよう求める」と述べた。

バヌアツは、今回の発射実験を「事前協議もなく透明性が欠如している」と批判し、太平洋地域の平和、安全、安定に対する中国の姿勢に疑問を投げかけるものだと指摘。

中国は「大切な開発パートナー」だが、同地域で活動するパートナーは例外なく「太平洋諸国の集団的決定を尊重」しなければならないと付け加えた。

台湾と外交関係を持つ太平洋の小国ツバルも、中国のミサイル発射実験に対して「深刻かつ重大な懸念」を表明した。

ツバルのフェレティ・テオ首相は実験について、「非核地帯」を目指すという太平洋諸国の願いに反すると批判し、「超大国は太平洋を軍事兵器の実験場として利用するのを控えるべきだ」と訴えた。

両国に先立ち、日本、米国、オーストラリア、ニュージーランド、ソロモン諸島などが中国のミサイル発射実験を批判している。(c)AFP