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【7月8日 AFP】北大西洋条約機構（NATO）首脳会議に出席するためにトルコ・アンカラを訪問しているドナルド・トランプ米大統領は8日、NATO加盟国への不満を爆発させた。特にスペインを名指しして、貿易を停止すると強く迫った。

会議を前にNATOのマルク・ルッテ事務総長と会談したトランプ氏は、記者団に対し「私はNATOに非常に腹を立てている」とし、「イランという世界最大のテロ支援国家を巡り、NATOがわれわれへの協力を拒んだことを不満に思っている」と続けた。

さらにトランプ氏は、スペインを名指しで批判。「NATOのひどい同盟国だ」と言い放ち、「スペインは救いようがない。われわれはもうスペインと貿易取引をするつもりはない」と述べ、同席していたスコット・ベセント財務長官に対し、通商を「停止しろ」と指示した。

一方のスペイン政府は、こうした厳しい脅しを「冷静かつ正常に」受け止めている。関係者は「わが国は米国と、社会的、文化的、経済的に極めて素晴らしい関係を維持しており、それを変更する意図は一切ない」と述べた。

NATOの同盟国は、今回の首脳会議を利用して、イランをめぐるトランプ氏の怒りを和らげたい考えだ。また、各国が防衛費の増額公約をしっかりと果たしていることをアピールする狙いもある。

しかしトランプ氏は、ロシアから欧州を守るために米国が「不釣り合いなほど多額の」負担をNATOに強いられていると主張し、「われわれは不当に扱われてきた」と強調した。(c)AFP