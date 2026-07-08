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【7月8日 AFP】イタリア政府は6日、ドナルド・トランプ米大統領がイタリアのジョルジャ・メローニ首相を侮辱したことを批判した。

トランプ氏は北大西洋条約機構（NATO）首脳会議を控えた5日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に、メローニ氏がまるでトランプ氏をうっとりと見つめているかのように加工された画像を投稿し、「接近禁止命令が必要だ」というコメントを添えた。

これに対しイタリアのグイード・クロセット国防相はイタリアのテレビ局「Sky TG24」に対し、「出会いと別れはあれど、絆は維持されなければならない」と述べた。

アントニオ・タヤーニ外相も、「大西洋両岸（米欧）関係は個人の発言をはるかに超えたものであると確信している」と述べた。

メローニ氏本人は本件についてコメントしていない。

メローニ氏は先月の先進7か国首脳会議（G7サミット）後にもトランプ氏の標的にされた。

トランプ氏は当時、メローニ氏から「一緒に写真を撮ってくださいと懇願された」とし、「哀れみから」応じてやったと語った。

トランプ氏はイタリアが米国の対イラン軍事作戦に非協力的だったことを根に持っており、メローニ氏が国内の政治的理由から米政府との関係を修復しようとしているとも非難している。(c)AFP