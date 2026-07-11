【7月11日 CGTN Japanese】6月30日、中国・広東省深圳市のハイテク企業である優必選科技（UBテック・ロボティクス）は、感情ケア機能を備えたバイオニック人型ロボットU1シリーズの価格を発表しました。上半身のみのLite版は11万9800元（約284万5000円）、等身大のUltra版は女性型が88万元（約2090万円）、男性型が99万元（約2350万円）です。創業者の周剣・最高経営責任者（CEO）によりますと、同シリーズの予約台数はすでに1万1000台を超えており、年内にこれらのロボットの納品を完了したい考えだということです。

同シリーズは現在市場にある製品の中で比較的に人間の外見に近く、ユーザーとの対話が可能です。男性型を例に挙げると、身長は183センチ、全身に24の能動自由度と64の受動自由度、顔には33の自由度を備え、上下・左右への傾きや水平回転に対応しています。機体には感情共鳴の大規模言語モデルが搭載され、AIプロセッサの演算性能は200TOPSに達します。同社によれば、20種類以上の細かな感情を90%以上の精度で認識できるとしています。

発表会で同社は、U1シリーズが介護を必要とする高齢者や成人の単身者を主な対象にしていると説明しました。これまで同社は主に産業用ロボットを手掛けてきましたが、周CEOは、産業用ロボットは「純粋なハードウェア」になりやすく、エコシステムが発展する可能性は低い一方、家庭向けロボットこそが将来の企業の競争力を左右すると考えています。

決算報告によりますと、2025年における優必選の等身大人型ロボットおよびソリューションの年間販売台数は1079台であり、年末時点での等身大エンボディドAI人型ロボットの年産能力は6000台を超えています。優必選が年内にこれらのロボットを納品できるかどうかに注目が集まっています。

中国科学技術部の国家科学技術専門家データベースに所属する周迪氏は、同社のU1シリーズは「孤独経済」のニーズを捉えた製品であり、潜在的な購入層には、35～50歳の経済力のある独居層やエンプティネスト（子どもが独立した親）層のほか、独身の若者、サブカルチャー文化圏のユーザーなどが含まれ、ビジネスモデルとして一定の実現可能性があると指摘しています。

一方で専門家は、現在のこの種のロボットは実験段階にあり、「生産力」にはならず、実際に家事を担うことはできないとも指摘しています。バッテリーの駆動時間も限られており、感情的なコミュニケーションの体験が期待どおりにならない可能性もあります。さらに、これらのロボットはデータセキュリティやユーザーの権利保護の面で、コンプライアンス上の課題に直面する可能性があるとしています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

