【7月11日 CGTN Japanese】7月6日、中国南部広東省広州市黄埔国境検査所によると、今年上半期、広州新沙港の新エネルギー車の輸出台数は前年同期比325%増の5万3126台に達し、昨年の年間輸出台数を上回り、半期の過去最高を記録しました。



華南地区の重要な自動車物流拠点である新沙港は、長きにわたり華南最大の自動車輸入港として機能してきました。中国の新エネルギー車の技術・コスト面の強みに、世界的な低炭素消費理念の普及に伴い、国産新エネルギー車は東南アジア、南米などの既存市場だけでなく、中東、アフリカなどの新興市場でも受注が急増しています。

データによると、今年2月、同港の自動車輸出台数は初めて輸入台数を上回り、上半期に全港で輸出された自動車は9万6000台余りで、輸入台数を約7000台上回り、常態化した「純輸出」の枠組みが形成され、港の機能の位置付けは歴史的な転換を実現したということです。



第2四半期以来、複数の大型ローロー船が相次いで寄港し、1隻の新エネルギー車の積載比率は最高85%に達し、そのうち「上汽安吉錦誠」船は1回に新エネルギー車6068台を積載し、同港の1隻の輸出記録を更新しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

