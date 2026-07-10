【7月10日 CGTN Japanese】中国国家航天局は7月6日、小惑星間サンプルリターン任務を担う探査機「天問2号」が、およそ400日間、約10億キロに及ぶ飛行を経て、このほど小惑星「2016HO3」とのランデブーに成功し、小惑星から約20キロの地点に到達し科学探査を開始したと発表しました。

小惑星への接近過程では、探査機が小惑星の画像データを取得しました。また、担当チームは接近中に得られた光学航法データを活用し、小惑星の天体暦（エフェメリス）を更新しました。これにより、これまで地上観測のみに基づいていた小惑星の位置誤差は、数百キロ規模から数キロ規模へ大幅に縮小されたとのことです。

天問2号は2025年5月29日、中国南西部の西昌衛星発射センターから打ち上げられました。小惑星へ向かう飛行中には、深宇宙機動や軌道修正などの任務を実施しました。今年6月6日には初めて小惑星を捕捉し、翌7日には小惑星から約3万キロの地点で捕捉制御を実施して、小惑星との同一軌道面飛行を実現しました。今後は、より詳細な科学探査を段階的に進め、小惑星の地形や物質組成、内部構造などのデータを取得し、サンプル採取に向けた準備を進めます。

なお、小惑星「2016HO3」の天体暦データは、「月・惑星データ公開システム」（https://clpds.bao.ac.cn/）で公開されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

