【7月11日 東方新報】中国の広東省（Guangdong）広州市（Guangzhou）で6月29日、EC人材の技能を競う全国大会の閉幕式と、農村振興を担う人材を育成する「農村CEOアカデミー」の修了式が行われた。

この大会は、実際の商品を使って、ライブコマースやショート動画制作、ネットショップ運営などの実務能力を競うもの。競技には、広州各地の特産品や老舗ブランドの商品、新興農業ブランドの商品など120点以上が使われた。このうち40点余りは、広東省が進める地域振興プロジェクト「百千万工程」の推奨商品から選ばれた。

選手たちは15日間にわたり、実際のビジネスに近い環境で、商品PR、販売企画、動画制作、EC店舗運営などに取り組んだ。大会には全国各地から568人が予選に参加し、80人が決勝へ進出。最終的に52人が広州で行われた決勝に出場した。広東省からは8人が決勝に進み、そのうち7人が広州市の選手だった。

今回は、広州市の「農村CEOアカデミー」第7期研修も同時に行われた。農村CEOとは、地域の特産品販売や観光、農業ビジネスなどを運営し、村の収入増加や住民の所得向上をけん引する人材を指す。

大会で得られたEC販売の実践ノウハウを、農村CEOの研修にも生かすことで、地域産品の販路拡大や農村ビジネスの育成につなげる狙いがある。

閉幕式では、競技で使われた商品の販売促進に関わった5社が、中国軽工業情報センター、広州市軽工技師学院、技術支援機関と戦略的協力協定を結んだ。今後、契約先のサプライチェーン資源は農村CEOアカデミーの受講生に優先的に提供され、商品の仕入れや販売ルートの確保を支援する。

広州市ではこれまでに、農村運営を担う人材を延べ385人育成してきた。地域の実情を理解し、運営力を備えた人材が、農村振興の現場で活躍し始めている。(c)東方新報/AFPBB News

