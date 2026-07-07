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【7月7日 AFP】サッカーW杯北中米大会で、米国代表選手が退場になったもののドナルド・トランプ米大統領の要請後に国際サッカー連盟（FIFA）が出場停止を猶予した判断を巡り、波紋が広がっている。

ジャンニ・インファンティーノFIFA会長は今回の判断を擁護したが、欧州サッカー連盟（UEFA）は「レッドラインを超えた」と批判した。

米国代表FWフォラリン・バログンは決勝トーナメント1回戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で、相手選手の足を踏みつけたとして退場処分となり、6日に行われるベルギー戦を欠場する見通しとなっていた。

しかし、FIFAは5日、同選手の出場停止処分を1年間猶予すると発表。その後、トランプ氏はインファンティーノ氏に処分を見直すよう要請していたことを明らかにした。

インファンティーノは6日、FIFAの処分に関する手続きは独立しており、影響を与えることはできないと主張。ベルギー側は抗議したが、FIFAは6日、「受理できない」として却下した。

UEFAは今回の猶予判断を巡り、「レッドラインを越えた」と述べ「時にはルールに解釈の余地はあるが、この場合はそうではない」と反発した。

ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は記者会見で「W杯では7月5日が4月1日のエイプリルフールの日になったとは知らなかった」と述べ、ノルウェーのスターレ・ソルバッケン監督はFIFAが「大きな間違いを犯した」と批判した。

ドイツの次期監督に就任するユルゲン・クロップ氏も「これは我々のゲームであり、彼らのものではない。本当にこれを（トランプ氏とインファンティーノ氏の）二人で解決したのなら、それは狂っている」と語った。(c)AFP