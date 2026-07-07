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【7月7日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は6日、サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会で、米国代表選手が退場になったものの出場停止が猶予されたことを巡り、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長に処分を見直すよう要請したことを明らかにした。

米国代表FWフォラリン・バログンは決勝トーナメント1回戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で、相手選手の足を踏みつけたとして退場処分となり、6日に行われるベルギー戦を欠場する見通しとなっていた。

しかし、FIFAは5日、同選手の出場停止処分を1年間猶予すると発表した。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、インファンティーノ氏に直接電話し、判定の再検討を求めたことを認めた。

「あれは反則ですらなかった。ただ全速力で走っていた2人が偶然ぶつかっただけだ。ファウルではないと思ったので見直しを求めた」と述べた上で「私はただ見直しを求めただけで、こうしなければならないとは言っていない」と語った。

猶予の決定がトランプ氏の電話後に下されたことが明らかになり、W杯北中米大会を揺るがす激しい論争を引き起こしている。(c)AFP