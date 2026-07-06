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【7月6日 AFP】26F1第9戦英国GPは5日、決勝が行われ、フェラーリのシャルル・ルクレールが優勝を飾り、2024年第19戦米国GP以来となる通算9勝目を挙げた。

ルクレールは、終盤にレッドブルのマックス・フェルスタッペンがクラッシュした後、残り5周でフェラーリ勢がピットインした際にステイアウトを選択したメルセデスAMGのジョージ・ラッセルを0.427秒差に抑えた。

一方でこの決断はフェラーリのルイス・ハミルトンには高くつき、レーススチュワードが予想通りレースを再開しないことを選んだ中で、ピットイン中に2位から3位に転落した。

4位以下はマクラーレンのランド・ノリス、レッドブルのアイザック・ハジャー、レーシングブルズのリアム・ローソンとアービッド・リンドブラッド、アウディのガブリエル・ボルトレト、アルピーヌのフランコ・コラピントとピエール・ガスリーが続いた。

一方、前日のスプリントで勝利したメルセデスAMGのキミ・アントネッリは、42周目にマシントラブルが発生し、その後2度のピットストップが必要となって16位でフィニッシュした。

それでもアントネッリはドライバーズ選手権では179ポイントで首位を守っており、ラッセルが25ポイント差の2位、ハミルトンがさらに7ポイント差の3位につけている。(c)AFP