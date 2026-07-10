【7月10日 CGTN Japanese】中国物流購買連合会は7月5日、6月の中国物流業景気指数を発表しました。指数は拡張区間で引き続き加速し、各地域でバランスよく回復する良好な傾向を示しています。

6月の中国物流業景気指数は50.6で、前月より0.3ポイント上昇しました。項目別指数から見ると、12の項目別指数のうち、9項目が拡張区間にあります。うち業務総量指数と新規受注指数はいずれも数カ月連続して前月比で回復し、6月の業務総量指数は50.6と、前月より0.3ポイント上昇しました。新規受注指数は50.3で、同0.1ポイント上昇しました。製造業の物流需要は安定の中で拡大し、電子機械設備製造、通信設備製造、交通運輸設備製造、省エネ家電製造などの回復の勢いが比較的良好です。住民の消費物流需要は安定しており、休日の消費は卸売業や小売チェーン、一部のデパートやスーパー業務の回復を後押ししています。

投資から見ると、6月の固定資産投資実行額指数は54.3で、前月より0.2ポイント上昇しました。うち鉄道運輸業、航空運輸業、パイプライン運輸業、郵便宅配業はいずれも50以上の拡大区間にあり、特に航空運輸業では上昇幅が顕著で、前月より0.6ポイント上昇しました。

雇用から見ると、6月の従業員指数は50.3と前月比横ばいで、現在の企業の雇用需給が基本的に安定しており、市場の雇用情勢も安定した傾向にあることを反映しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

