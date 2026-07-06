【7月6日 AFP】＜内容更新＞中国海軍は6日、太平洋の公海上で戦略ミサイルの発射実験を行い、成功したと発表した。周辺国が中国側の大陸間弾道ミサイル（ICBM）の発射計画を事前に警戒する中での強行となった。これに対し、日本政府が事前に再考を強く求めていたほか、ニュージーランドやオーストラリアは「地域の安定」を乱す行為だと批判した。

中国人民解放軍海軍の報道官が通信アプリ「微信（ウィーチャット）」で発表した声明によると、現地時間6日午後12時1分、戦略原子力潜水艦が、模擬弾頭を搭載した戦略ミサイル1発を太平洋の公海に向けて発射。ミサイルは指定された海域に正確に着弾したという。

この発射実験に先立ち、日本政府は中国側に対して実験の再考を「強く」促す声明を発表。日本の領空を通過するなど、日本の安全保障に脅威を与えることのないよう、弾道ミサイルの試射を見直すよう強く求めた。

また、実験直後にはニュージーランドのウィンストン・ピーターズ外相が声明を発表。中国が南太平洋に向けて放ったミサイルを「核搭載可能な長距離ミサイル」と指摘した上で、「太平洋は『平和の海』であり、核搭載可能な兵器の実験が行われたことに深い懸念を抱いている」と非難。さらに「今回の発射は、地域の安定と矛盾するものだ」として、中国側の行動を厳しく批判した。

中国のミサイル発射を受け、オーストラリアのペニー・ウォン外相は、「オーストラリアは中国に対し、今回の件を地域を不安定化させるものと見なしていると明確に伝えた」と記者団に語った。オーストラリアは同日、太平洋の島国フィジーと防衛同盟に署名している。(c)AFP