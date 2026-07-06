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【7月6日 AFP】南米ベネズエラを襲ったマグニチュード（M）7級の連続地震による死者数が、5日までに少なくとも3342人に達した。同日更新された公式発表のデータによると、1万6700人が負傷している。発生から11日目を迎え、当局は身元が特定されていない多くの遺体の埋葬を開始した。

6月24日に発生した2度の激震は、中南米の地震災害としては最悪規模の一つで、首都カラカスの北に位置する沿岸地域ラグアイラ州で多数の建物が倒壊し、数千人が行方不明となっている。

同州にあるラエスペランサ霊園のひっそりとした区画では、墓掘り職人たちが、地震発生以降いまだに身元が特定されていない150体以上の遺体を埋葬した。AFPの記者がその様子を確認した。

足元に小さな花束が添えられた質素な白い十字架が立ち並び、個別の墓が長い列を作っていた。それぞれの十字架には、「2026年6月24日」という同じ命日が刻まれていた。

ラグアイラ州を中心に、200棟近くの建物が完全に倒壊したため、1万7000人以上が家を失い、避難所や臨時のキャンプで寝泊まりしている。

政府は依然として行方不明者の数を公表していないが、国連（UN）は震災後に最大5万人との連絡が取れなくなっている可能性があると試算しており、多くの家族がいまだに瓦礫（がれき）の中で親族を捜し続けている。(c)AFP