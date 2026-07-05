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【7月5日 AFP】記録的な熱波が続くなか、仏パリでは4日、市民や観光客がセーヌ川での遊泳を楽しんだ。2024年パリ五輪のために設けられた三つの無料の監視付き遊泳エリアが開放され、猛烈な暑さから一息つける憩いの場となっている。

エッフェル塔のふもとでは、蛍光色のTシャツを着たライフガードが見守るなか、訪れた人々は、平泳ぎをしたり、おしゃべりをしたりして楽しんでいた。

建設会社勤務のロリアン・フィオレンティーノさんは、「プールよりいい。ビーチとまではいかないが、少しバカンス気分を味わえる」と語った。

川岸には日光浴をする人々の姿もあり、「花の都」の魅力をさらに引き立てていた。

米国人観光客のベンジャミン・ドンカンさんは、エッフェル塔を背景にした川の様子を見て「正直、これ以上美しい光景なんてない」と感嘆の声を上げた。

欧州の広範囲を襲った熱波によりフランスでは6月下旬、非常に厳しい高温に直面した。一部地域では気温が40度以上に達した。気象予報士は、今後数週間のうちに再び熱波が到来する可能性があると警告している。

フランスの首都パリでは一般住宅にエアコンがあまり普及していないため、遊泳は人気のある暑さしのぎの方法の一つとなっている。

パリ市内を蛇行して流れるセーヌ川での遊泳は、1世紀にわたり禁止されていたが、2024年の五輪の際に解禁となった。以降、夏季限定でライフガードが常駐する三つの遊泳エリアが開放されている。

これらのエリアは無料で利用でき、昨年は計10万人近くの利用客を集めた。今年は8月末まで運営される予定だ。

水質は天候に大きく左右されるため、1日に数回検査が行われ、緑、オレンジ、赤の旗で利用者に通知される。

パリ15区役所職員のピエール・アブクラットさんは、「少し不安はあるが、毎朝検査が行われているし、水を飲み込まないよう気をつけている。安全だし、大丈夫」と語った。(c)AFP