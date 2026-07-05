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【7月5日 AFP】中国が、昨年10月から拘束していた政府非公認のキリスト教「シオン教会」の創設者であるエズラ・ジン（金明日）牧師を解放した。同協会が5日、AFPに明かした。

ジン氏は、昨年10月10日に「情報ネットワーク不法利用の容疑」で拘束されていた。

米国のドナルド・トランプ大統領は、5月に中国の習近平国家主席と会談した際、ジン氏の問題について取り上げていた。

人権団体「チャイナエイド」は4日の声明で、ジン氏が釈放され、米ロサンゼルスに到着したと発表。声明によると、ジン氏は中国当局者から、今回の釈放は「ドナルド・J・トランプ米大統領と中国の習近平国家主席との会談の結果であり、米国の独立記念日に合わせた好意の印として提示されたものだ」と告げられたという。

教会の関係者がAFPと共有した声明の中で、ジン氏の娘であるグレースさんは「この途方もない奇跡を与えてくださった神に感謝します」と述べた。

さらに「これが、中国で信仰を持つ人々や、私たちの二国間関係にとって、前向きな転換のシグナルとなることを願っています」と付け加えた。(c)AFP