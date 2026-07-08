【7月8日 CGTN Japanese】中国初の宅配便の過剰包装に関する強制的な国家標準である「宅配便の過剰包装に関する制限要件」が7月1日から正式に施行されました。

この新たな国家標準では、包装の層数が厳しく規制されており、一般商品は2層以内、壊れやすい品や精密製品は最大4層以内と定められており、過度な多重包装が禁止されました。

国家郵政局のデータによると、中国では1人当たりの年間宅配便利用件数が2020年の59件から2025年には141件にまで増加しました。宅配業界の急速な成長に伴い、環境に配慮した包装の推進に向けた取り組みも着実に進められてきました。

近年、中国では宅配便包装の環境配慮型管理に向けた規制の枠組みを継続的に構築してきました。一連の政策措置に後押しされ、今では郵便・宅配業界においては電子伝票がほぼ完全に普及しており、再利用可能な宅配中継袋がほぼ全面的に導入され、包装箱の層数や包装袋の厚さも半分以下に削減され、テープの幅も25％余り短縮されました。これにより、宅配便包装の環境への配慮、減量化、再利用の水準が着実に向上しています。

これについて、北京郵電大学郵政発展センターの趙国君主任は、「ECおよび宅配企業は、従来の多重の入れ子梱包（こんぽう）や過度な緩衝材の詰め込みといった無駄の多い包装方法を見直す必要があり、資材使用量の削減やスマート梱包設備の導入を進める必要がある。そうすることで過剰包装問題を真に抑制し、環境保護とコスト効率の両立を実現できる」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

