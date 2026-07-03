【7月3日 AFP】少女2人をレイプし有罪となった現在15歳の少年2人に対し、英控訴院（高裁）は2日、拘禁4年の実刑判決を言い渡した。下級審は拘禁刑を科さず、国民が猛反発していた。

イングランド南部サウサンプトン刑事法院のニコラス・ローランド判事は5月、「これらの子どもたちを不必要に犯罪者扱いすることは避けたい」と述べ、2024年と2025年1月に14歳と15歳の少女2人をそれぞれ集団レイプし、その場面を撮影した動画をネットで共有したとして、2人に対し、刑務所や少年院などの矯正施設に拘禁されない「青少年更生命令（保護観察処分）」を科した。

だが、この量刑が激しい反発を招いたのを受け、リチャード・ハーマー法務長官は、判決が「不当に寛大すぎる」可能性があるとして、ロンドンの控訴院に審理を委ねることを決定した。

控訴院のスー・カー裁判長は一審判決を破棄。年齢を理由に名前を公表できない少年2人に対し、ビデオリンクを通じて「あなた方がしたことがあまりにも悪質で、他に選択肢がない」と告げ、拘禁4年の実刑判決を言い渡した。

英国で刑務所に収容されるのは18歳以上であるため、成人するまでは少年院で服役することになる。

共犯の14歳の少年は、一審に続き拘禁刑を科さなかった。

被害に遭った少女2人の家族は2日の判決を歓迎した。

一方の家族は、「私たち家族の苦痛をなかったことにはできないが、この判決によって、より強い正義と説明責任がもたらされた」とコメント。

もう一方の家族も、裁判所が「これらの犯罪の重大性」を認めてくれたことに「安堵（あんど）」していると語った。

「一審判決は家族を精神的に打ちのめすものであり、娘が受けた被害が完全には認められていないと感じていた」と付け加え、「娘が耐えてきたトラウマが消えるわけではないが、今回の判決で正義が果たされたという感覚が強まった」と付け加えた。(c)AFP