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【7月3日 AFP】タイ外務省は2日、インターネット上で拡散している同国のマハ・ワチラロンコン国王（73）にフランスのエマニュエル・マクロン大統領がひざまずいている画像について、AI（人工知能）によって生成されたフェイク（偽物）だと述べた。

ワチラロンコン国王とスティダ王妃は今週、フランスとの国交樹立170周年に際し、同国を公式訪問した。タイ国王のフランス公式訪問は1960年以来。

タイメディアによると、大統領官邸（エリゼ宮）で開催された晩さん会の席で、マクロン大統領がワチラロンコン国王にフランスの最高勲章であるレジオン・ドヌール勲章グランクロワ（一等）を、スティダ王妃に国家功労勲章グランクロワ（一等）を授与した。

だが、タイのインターネット上で広く拡散した画像では、マクロン大統領がこれらの勲章を授与する際にひざまずいているかのように見える。

1日にこの画像を投稿したタイ語のフェイスブックページは、翌日までに4万件以上の「いいね！」を獲得し、2000回以上シェアされた

軍部支持やナショナリスト的なコメントを頻繁に発信し、200万人以上のフォロワーを抱える著名なページにもシェアされた。

コメント欄には、「フランスはわが国よりもはるかに裕福で発展しているにもかかわらず、それでもわが国をこれほど重んじてくれることを大変うれしく思う。深く感動している」といった声や、マクロン大統領について「とてもチャーミングだ」「タイ国民の心を完全につかんだ」といった書き込みが見られた。

だが、タイ外務省の職員は、この画像がAIによって生成されたフェイクであることを確認。

AFPに対し、「エマニュエル・マクロン氏がひざまづいて勲章を授与している画像は一切存在しない」と断言した。

AFPのファクトチェック部門がこの画像を米オープンAIの画像検証ツールにかけたところ、「オープンAIのツールによって生成されたものである」ことが確認できた。

さらにAFPは、問題の画像のスティダ王妃に似た女性の服装と、公式訪問中にAFPが撮影した本物の王妃の写真とを比較し、決定的な相違点を発見した。

また、タイ外務省が公開した勲章授与式および晩さん会の公式写真をAFPが確認したところ、マクロン大統領がワチラロンコン国王の前でひざまずいているものは一枚も存在しなかった。(c)AFP