【7月6日 CGTN Japanese】中国科学院古脊椎動物・古人類研究所の王敏研究員が率いる研究チームはこのほど、中国東南部の福建省地質科学研究院と共同で、福建政和動物群に保存されたジュラ紀の鳥類化石に基づく重要な研究成果を発表しました。この研究では、鳥類の尾部進化における一連の重要な過程を明らかにし、その研究結果は7月2日付の国際学術誌「Science Advances」に掲載されました。

恐竜から鳥類への進化の過程において、飛行のための翼の発達と並び、最も大きな身体的変化の一つが尾の短縮化とされています。現生鳥類の尾は非常に短く、4～9個の尾椎と一つの尾綜骨から構成されており、尾綜骨は複数の尾椎が癒合して形成されています。この短い尾は鳥類に空力的な利点をもたらしています。

研究チームは福建政和動物群での野外発掘により、新たなジュラ紀鳥類化石を発見し、これを「不虞政和鳥」と命名しました。これは既知の最も原始的な鳥類の一つに分類されています。不虞政和鳥の尾部は短縮した15個の尾椎のみで構成され、先端部での癒合による尾綜骨の形成は見られません。一連の研究により、科学者らは鳥類の尾部進化の歴史において、尾椎の数の減少と短縮は、尾椎の癒合（尾綜骨の形成）よりも先に起きていたことを証明しました。この「段階的」な進化モデルは、鳥類の尾部進化の連鎖における重要な欠落部分であり、すなわち「失われたピース」を埋めるものとされています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

