この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【7月2日 AFP】中国の王毅外相は、マルコ・ルビオ米国務長官と電話会談し、両国関係の改善には「行動が必要だ」と伝えた上で、台湾問題について「最大限の慎重さをもって対処することを望む」と警告した。中国国営メディア1日、報じた。

中国と米国はここ数か月、貿易や関税、さらには中国が自国領土の一部だと主張する台湾を含む地政学的問題をめぐって激しく対立している。

ドナルド・トランプ米大統領は5月、関係の安定化を目指して北京を訪問し中国の習近平国家主席と会談したが、その後も両国は、米国の関税政策や中国のハイテク大手に対する制裁などをめぐって対立している。

中国国営中央テレビ（CCTV）によると、王氏は6月30日に行われたルビオ氏との電話会談で、「戦略的安定性を備えた建設的な関係を築くには、口先だけでなく、行動が必要だ。互いに歩み寄り、持続的な努力を重ねていくことが求められる」と述べた。

米国は6月、「中国軍を支援している」との理由で中国のハイテク大手を禁輸リストに追加。これに対し中国側は、防衛関連およびレアアース（希土類）採掘に関わる米企業10社に対して輸出規制を課した。

王氏はルビオ氏に対し、「双方は問題のリストを狭め、さまざまなリスクや潜在的な危険を管理していくべきだ」と述べた。

また、台湾問題については「全体に影響を及ぼす」と指摘し、「米国が最大限の慎重さをもって対処することを望む」と警告した。(c)AFP