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【7月1日 AFP】米音楽グループ「ヴィレッジ・ピープル」のリードシンガー、ヴィクター・ウィリスさんが6月30日、死去した。74歳だった。大ヒット曲「Y.M.C.A.」は、ドナルド・トランプ米大統領の集会でも定番の楽曲となっていた。

ウィリスさんの妻が1日、公式ページにメッセージを投稿し、「深い悲しみとともに、夫ヴィクター・ウィリスの死去を発表しなければならない。ヴィクターは、短期間ではあったが激しい闘病の末、2026年6月30日に息を引き取った」と述べた。

テキサス州出身のウィリスさんはヴィレッジ・ピープルの共同創設者。1970年代後半に世界中のダンスフロアを席巻した「Y.M.C.A.」、「イン・ザ・ネイヴィー」、「マッチョ・マン」などのヒット曲をメンバーらと手掛けた。

筋骨隆々の建設作業員、バイカー、カウボーイ、兵士などをテーマに、派手な衣装でパフォーマンスを披露した同グループは、その独特なスタイルからLGBTQコミュニティからも大きな人気を集めた。

しかし、トランプ氏を支持する集会やイベントで「Y.M.C.A.」が使用されるようになり、一部からは、右派勢力に「乗っ取られた」と批判する声も上がった。

グループは2025年1月、トランプ氏の集会で「Y.M.C.A.」を披露している。ウィリスさんは当時「トランプ氏がこれから何をしていくのか見守ろう。もし彼がLGBTQの権利を制限するような行動に出れば、ヴィレッジ・ピープルが真っ先に声を上げるつもりだ」と述べていた。(c)AFP