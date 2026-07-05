【7月5日 CGTN Japanese】中国国家税務総局による最新の税収統計によると、中国のエンボディドAI（機械的動作を伴う人工知能）産業は、1～5月の売上高が前年同期比22.4%増になるなど、2026年になってから好調に推移しています。

1～5月の状況をセグメント別に見ると、「ロボット本体および完成品製造」を手掛ける企業の売上高は前年同期比30.1%増、「AIアルゴリズムとソフトウェア統合」の企業では同24.5%増、「システムインテグレーション（システム統合）および業界応用」の企業では同27.9%増でした。「コア部品製造」の企業では売上高が同6.8%増でした。

エンボディドAI製品およびサービスは、企業の転換とアップグレードのニーズにますます適合しつつあります。工業企業による1〜5月のエンボディドAIロボットの購入総額は、エンボディドAIロボットと工業生産との融合が深まりつつあることを反映して、前年同期比で3.3倍にまで増加しました。また、関連サービスの売上高も急増しており、システムインテグレーション、配備、運用保守、メンテナンスなどに代表される情報システムサービスの売上高は、前年同期比で2.9倍にまで増えました。

さらに、エンボディドAI産業はサプライチェーン川下のハイテクサービス業の発展の原動力にもなっています。1～5月には、エンボディドAI産業が川下のソフトウェアおよび情報技術サービス業との取引で得た売上高の割合は、前年同期比で11.9ポイント上昇して25.5%に達し、科学研究・技術サービス業との取引では4.8ポイント上昇して12.7%に達しました。



中国では現在、エンボディドAI企業の約9割が広東省、北京市、上海市、浙江省、江蘇省に集中しており、少数が遼寧省、山東省、陝西省、安徽省など10の省市に点在しています。中でも広東省は、活発な経営主体と整った産業チェーンを背景に、市場規模が全国でトップを維持しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

