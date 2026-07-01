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【7月1日 AFP】南米ベネズエラで先週発生したマグニチュード（M）7級の連続地震による死者数が2000人に迫る中、首都カラカスで6月30日、3歳の男の子が救出された。発生から6日後の生還となった。

ヨルダンの民間防衛当局によると、男の子は瓦礫（がれき）の中からヨルダンの救助隊により救出され、応急処置を受けた後病院に搬送された。命に別状はないという。

現場を撮影した映像には、救助隊員が男児の顔を拭き、救急車の中で毛布をかける様子が映し出されていた。また、別の映像では、救出した隊員たちが歓声を上げる様子が映っていた。

ベネズエラ北西部で先月24日、M7.2とM7.5の地震が発生し、多くの建物が倒壊。議会のホルヘ・ロドリゲス議長は6月30日、地震による死者数が1943人に達し、負傷者数は1万人を超えたと発表した。犠牲者の数は今後さらに増えるとみられる。

国連によると、5万人以上の安否が不明で、被災者の数は数百万人に上ると想定されている。ロドリゲス氏によると、地震発生以来6,461人が救助された。(c)AFP