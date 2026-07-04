【7月4日 CGTN Japanese】中国人民銀行（中央銀行）は6月29日、銀行システムの短期流動性需要をより良く満たすため、初めて公開市場操作において3000億元（約7兆1700億円）の翌日物リバースレポ操作を追加しました。

専門家によると、中央銀行がこの時期に初めて3000億元の翌日物リバースレポ操作を実施したのは、半期末の四半期をまたぐ流動性需要をより良く満たすためであり、金融政策の枠組みの転換を推進する重要な措置でもあります。



世界トップ500企業である招商銀行と中国聯通が共同設立した公認金融機関「招聯金融」の首席エコノミスト、董希淼氏によると、6月末に銀行システムは季節的な査定による資金不足に直面するが、翌日物リバースレポは月末や四半期末などの時点での一時的な流動性圧力により効果的に対応できます。追加された翌日物リバースレポは、期限が1日のツールを補充し、短期金利調節メカニズムを整備し、既存の7日物リバースレポと期限を組み合わせ、銀行システムの資金需要の異なる場面を満たし、金融市場の安定した秩序ある運営を促すのに役立ちます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

