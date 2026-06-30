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【6月30日 AFP】29日に行われたサッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会決勝トーナメント1回戦で、日本代表は1-2でブラジルに逆転負けを喫したが、森保一監督は、いつか優勝できる実力を持っていることを日本は証明したと語った。

今大会では、「ダークホース（伏兵）」として躍進が期待されていた日本代表だが、W杯決勝トーナメント初勝利という目標は達成できなかった。

しかし森保監督は、5度の優勝を誇るブラジルをここまで追い詰めたことこそが、目標に近づいている証拠だとの見方を示した。

「世界のトップ基準に間違いなく近づいてきているという感覚がある」「親善試合でも意図していることを実践できるようになってきたという部分では、間違いなく代表チームのレベルアップにつながっている」──W杯前の親善試合でブラジルやイングランドを撃破した森保監督は述べた。

また、「ダークホースで世界一になるチャンスもある。もし勝っていれば…というくらいの試合はできたと思う」とし、日本代表のレベルを上げているということを周囲に見てもらえたとの実感について語った。

4年前のカタール大会では、決勝トーナメント1回戦でクロアチアにPK戦の末に敗れた日本代表。今回の敗戦については自分自身に責任があると森保監督は語った。

「世界一、優勝することはかなわなかったが、そこは監督としては申し訳ない気持ちでいる」と述べ、「今日の試合も勝つチャンスはあると思って戦った。実際にチャンスはあったが、それをつかみ取れなかった。監督の力が一番足りなかった」と付け加えた。

自身の去就については「まだ何も決まっていない」と述べるにとどめた。(c)AFP