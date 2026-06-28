【6月28日 AFP】サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会に臨む日本代表のサポート役としてチームに帯同している南野拓実は、「チャレンジャーの気持ち」を受け入れることで、ブラジルに勝つことができると語った。

日本は29日、米ヒューストンで行わる決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。W杯史上最多5度の優勝を誇るブラジルが16強進出の本命と目されている。

しかし、一部では「伏兵」とみられている日本は、昨年10月の親善試合でブラジルを3-2で下している。

膝の負傷で登録メンバー外となり、帯同メンバーとして今大会に参加している南野は、「これまで通りチャレンジャーの気持ちで戦えば、今の自分たちなら一発勝負の中で何か起こせる力はあると思っています」と、日本が再びサプライズを起こすことは十分可能だと述べた。

米テネシー州ナッシュビル近郊にあるキャンプ拠点で記者団に応じた南野はまた、ひざを負傷している久保建英についても言及した。

「あいつは特に元気なので。励ます必要はないです」「決勝トーナメントで、帰ってくるまで絶対に勝ち進むって気持ちでみんなが団結してます。タケ（久保）も悔しい気持ちもあると思うけど、チームの勝利を信じて懸命に毎日リハビリしてる」と語った。

久保は、大会初戦のオランダ戦で後半に途中交代していた。(c)AFP